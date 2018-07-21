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Режиссер фильма Стражи Галактики Джеймс Ганн.

Disney уволила режиссера "Стражей Галактики" из-за сообщений в Twitter

© Фото : Jordan Strauss/Invision/AP
Новости
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Джеймс Ганн известен как режиссер, который превратил команду из комиксов Marvel в одну из главных составляющих кинофраншизы о супергероях.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Джеймс Ганн, режиссер блокбастера "Стражи Галактики", уволен из компании Disney за старые посты в Twitter. Представители студии сообщили, что обнаружили в постах Ганна, написанных еще до заключения контракта, неприемлемые и несовместимые с ценностями Disney выражения, передает РИА Новости со сылкой на издание издание Los Angeles Times.

​Так, Ганн на странице своего микроблога в саркастичной манере высказывался про теракт 11 сентября 2001 года, а также делал посты о педофилии и изнасилованиях.

Поведение режиссера названо в заявлении Disney "оскорбительным". Режиссер в свою очередь объяснил публикации тем, что в начале своей карьеры "видел себя провокатором".

Ранее Ганн заявил, что третья часть франшизы выйдет на экраны кинотеатров в 2020 году.




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