Disney уволила режиссера "Стражей Галактики" из-за сообщений в Twitter

Джеймс Ганн известен как режиссер, который превратил команду из комиксов Marvel в одну из главных составляющих кинофраншизы о супергероях.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Джеймс Ганн, режиссер блокбастера "Стражи Галактики", уволен из компании Disney за старые посты в Twitter. Представители студии сообщили, что обнаружили в постах Ганна, написанных еще до заключения контракта, неприемлемые и несовместимые с ценностями Disney выражения, передает РИА Новости со сылкой на издание издание Los Angeles Times.

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor. — James Gunn (@JamesGunn) 20 июля 2018 г.

​Так, Ганн на странице своего микроблога в саркастичной манере высказывался про теракт 11 сентября 2001 года, а также делал посты о педофилии и изнасилованиях.

Поведение режиссера названо в заявлении Disney "оскорбительным". Режиссер в свою очередь объяснил публикации тем, что в начале своей карьеры "видел себя провокатором".

Ранее Ганн заявил, что третья часть франшизы выйдет на экраны кинотеатров в 2020 году.