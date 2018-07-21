Мальчик из России покорил жюри британского "Голоса"

Мальчик из России стал настоящей звездой второго сезона шоу "Голос.Дети", которое стартовало в Великобритании.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Юный Ярослав исполнил арию из оперы Пуччини "Турандот" и заставил всех членов жюри британской версии шоу "Голос.Дети" обернуться к нему, сообщает портал "360tv".

Первым, кто обернулся к 11-летнему Ярославу, стал рэпер will.i.am, один из основателей группы The Black Eyed Peas.

Затем кнопку нажали певица Пикси Лотт и музыкант Дэнни Джонс.

Музыкант will.i.am пообещал Ярославу помощь и поддержку в его творческом пути.

Полуфинал шоу состоится 21 июля. От каждой команды вступят четыре конкурсанта и Ярослав в их числе.