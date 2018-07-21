Вышел трейлер к сериалу-хоррору от автора "Игры престолов"

Сериал основан на одноименном рассказе Джорджа Мартина – автора цикла романов "Песнь Льда и Огня", который лег в основу знаменитого телесериала "Игра престолов".

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. Сюжет нового сериала ужасов "Летящие сквозь ночь" разворачивается вокруг группы ученых, которые отправляются на поиски таинственного существа в космос, пишет портал "360tv".

На своем пути ученые сталкиваются с необъяснимыми препятствиями.

В трейлере можно увидеть, как команда покидает умирающую планету Земля на летающем корабле и отправляется в неизведанные уголки космоса. Во время путешествия погибает несколько человек из группы, и команда понимает, что на корабале происходит что-то странное, и им не вернуться назад.

В съемках хоррор-сериала приняли участие Гретхен Мол, Джоди Смит, Миранда Рэйсон, Энгус Сэмпсон и другие. Премьера "Летящих сквозь ночь" запланирована на 2018 год.