NASA создаст поселение на Луне

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возобновления экспедиций на Луну, которые прекратились после полета "Аполлона-17" в 1972 году.

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. NASA намерено в ближайшие восемь лет создать на Луне станцию, где постоянно будут проживать астронавты, сообщает РИА Новости. © RUPTLY. Новый шаг к освоению Луны: "Прогресс МС-09" достиг МКС в два раза быстрее

Конкуренция частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос позволила, по мнению специалистов, реализовывать подобные программы.

"То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", — заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

Отмечается, что уже в 2019 года NASA и частные корпорации будут отправлять на Луну различные автоматизированные научные инструменты.