NASA создаст поселение на Луне

СУХУМ, 21 июл — Sputnik. NASA намерено в ближайшие восемь лет создать на Луне станцию, где постоянно будут проживать астронавты, сообщает РИА Новости.
Конкуренция частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос позволила, по мнению специалистов, реализовывать подобные программы.
"То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", — заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.
Отмечается, что уже в 2019 года NASA и частные корпорации будут отправлять на Луну различные автоматизированные научные инструменты.