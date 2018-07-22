У пользователей Instagram появились новые возможности

Ранее Instagram позволял увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе Direct. В новой версии приложения зеленая отметка появилась в новостной ленте рядом с фотографией активных пользователей.

СУХУМ, 22 июл — Sputnik. Пользователи Instagram смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный блог приложения.

В новой версии приложения находящиеся в Сети пользователи отмечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Статус пользователя можно посмотреть только в том случае, если он находится в друзьях или с ним велась переписка.

При желании активный статус можно скрыть.

Instagram — бесплатное приложение с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры и распространять их. Аудитория мессенджера составляет более 800 миллионов пользователей.