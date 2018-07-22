Министр экономики и финансов Франции: торговая война Европы и США фактически началась

США Дональд Трамп пригрозил масштабными пошлинами на автомобили из Евросоюза. Еврокомиссия, в свою очередь, подготовила ответные меры в случае введения таких пошлин.

СУХУМ, 22 июл — Sputnik. Торговая война между США и Европой фактически началась, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер

"Все в "группе двадцати" понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста", — приводит агентство слова Ле Мэра в ходе заседания финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

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Как передает агентство Europa Press, министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого Еврокомиссия не может сформулировать свои предложения. "Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников", — цитирует Ле Мэра Europa Press.

Он также заявил, что в случае введения Вашингтоном новых пошлин на европейские товары у Европы не останется другого выхода, кроме введения ответных мер, и ЕС не будет обсуждать переговоры о свободной торговле с США до того момента, пока Вашингтон не откажется от своих импортных пошлин на алюминий и сталь.