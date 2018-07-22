Лазба: Абхазия была представлена во всех видах игр Абаза в КЧР

Руководитель информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса Амина Лазба в интервью на радио Sputnik рассказала о том, как прошли Игры народа Абаза в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля "Абаза".

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Команда из Абхазии приняла активное участие в играх Абаза и была представлена во всех видах спортивных состязаний, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия руководитель информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса Амина Лазба.

"Соревнования проходили в таких видах как футбол, волейбол, прыжки в длину, стрельба из лука, из пневматической винтовки. Больше побед в соревнованиях у команды из абазинского аула Эльбурган, в общем зачете второе и третьи места заняли команды из Кубина и Красного Востока", — добавила она.

Всего участников Игр народа Абаза было более трехсот человек, сообщила Лазба.

Интервью Амины Лазба радио Sputnik Абхазия>>

Лазба сообщила, что женская волейбольная команда из Гудауты выиграла соревнования по волейболу, она участвовала в четырех играх, во всех одержала победу.

"Эти игры всегда проводятся в течение одного дня. В этот раз они начались в 9 часов утра и завершились поздно вечером. Людей не напугало ни палящее солнце, ни вечерний дождь. Царила удивительная атмосфера. Это был большой праздник всеобщего единения, тожества и всеобщего веселья. Общению не помешал языковой барьер. Глядя на этот праздник, мне очень захотелось, чтобы что-то подобное проводилось и в Абхазии", — подчеркнула она.

© Фото : ВААК Игры народа Абаза в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля "Абаза"

Руководитель информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса подчеркнула, что на соревнованиях была праздничная атмосфера.

"Игры способствуют не только здоровому развитию детей, но и правильному образу жизни, это очень важно. Я смотрела на этот праздник вчера и мне очень захотелось, чтобы такие праздники проходили и в абхазских деревнях, чтобы у людей был стимул чему-то научиться, представить свою деревню или просто свои какие-то умения и таланты, мне кажется, это очень важно в формировании личности", — добавила она.

Фестиваль проводится с 2014 года под девизом "Мы – вместе!" и состоит из двух частей: Дня культуры народа Абаза и Игр народа Абаза.

© Фото : ВААК Игры народа Абаза в Карачаево-Черкесской Республике в рамках фестиваля "Абаза"

Игры народа Абаза состоялись 21 июля на территории школы аула Инжич-Чукун.

Фестиваль проводится в пятый раз, в нем принимают участие делегации и спортивные команды из Турции, Иордании, Абхазии, Москвы, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края.