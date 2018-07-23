Медведева не устраивает работа северо-кавказских чиновников

На заседании правительственной комиссии обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса в СКФО, а также приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и национальных проектов.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил неэффективность работы чиновников Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу кабмина России.

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На заседании Медведев выразил недовольство работой региональных властей по госпрограммам, в свою очередь он отметил и их недостаточное финансирование.

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Глава правительства заявил, что рассчитывает на то, что кадровые изменения позитивно скажутся на решении проблем в регионе.

Северный Кавказ теперь курирует вице-премьер Виталий Мутко, профильное министерство возглавляет Сергей Чеботарев.