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Белые каски в Сирии

МИД Сирии назвал действия по эвакуации "Белых касок" преступлением

© AFP 2018 / Amer ALMOHIBANY
Новости
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Тель-Авив эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Действия Израиля, способствующие эвакуации "Белых касок" из Сирии, являются преступными, заявил официальный представитель МИД арабской республики национальному агентству САНА. Об этом сообщает РИА Новости.

Белые каски в Сирии
© AP Photo. Uncredited
Вашингтон прекратил финансирование "Белых касок"

"Она (операция. — ред.) выявила истинный характер так называемых "Белых касок", об опасности которых Сирия предупреждала", — уточняется в сообщении.

В ведомстве также отметили, что, помогая эвакуации "Белых касок", США, Великобритания, Иордания, Германия и Канада поддерживают террористов.

Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России деятельность "Белых касок" называют элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

Российские эксперты связывают поспешную эвакуацию членов организации с нежеланием Запада раскрыть реальную роль "Касок" в регионе. Их не раз уличали в постановочных съемках и дезинформации в пользу противников Асада.

*Террористическая организация, запрещенная в России.




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