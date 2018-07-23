Телесериал "Игра престолов" снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето 2019 года. Сейчас на счету "Игры престолов" 38 престижных премий "Эмми".

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. В последнем сезоне "Игры престолов" не будет знакомых зрителям персонажей, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Metro.

© AP Photo. Eric Jamison/Invision for the Television Academy "Игра престолов" закончилась для Арьи Старк

События восьмого сезона будут происходить за тысячу лет до действий в предыдущих сезонах.Сценарий написан на основе двух ранее неопубликованных частей "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина.

СМИ сообщает, что в новой части зрителям будут раскрыта тайна происхождения Белых ходоков и откуда берет свое начало род Старков.

Сериал "Игра престолов" получил популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Картину снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето 2019-го. Сейчас на счету "Игры престолов" 38 престижных премий "Эмми".