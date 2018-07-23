19:23 23 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.20
  • EUR74.13
Поиск
День флага в КЧР

Концерты, выставки, телемост: как отмечают День флага в КЧР и Турции

предоставлено Аминой Лазба
Новости
Получить короткую ссылку
2810

23 июля в Абхазии отмечается День государственного флага. Абхазские диаспоры по всему миру также отмечают этот праздник культурно-массовыми мероприятиями, где знакомят гостей с обычаями абхазского народа.

Сухум, 23 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках празднования Дня государственного флага 23 июля в Турции, в абхазском селе Тандыр состоялись праздничные гуляния, сообщил в интервью Sputnik исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба.

"В мероприятии приняли участие порядка тысячи пятьсот человек, приехавших из различных регионов Турции. Был подготовлен концерт, в котором приняли участие фольклорно-хореографические коллективы, студенты из Абхазии, певцы и общественные деятели", — рассказал Гицба.

День флага в Турции
День флага в Турции


Праздничную программу завершит телемост, который объединит абхазские диаспоры в Карачаево-Черкессии, Турции и Иордании, а также позволит наблюдать за празднованиями в Сухуме в онлайн режиме.

"Подобные акции стимулируют стремление наших соотечественников из разных стран быть причастным к этно-культурной  среде, сближают с исторической родиной. На лицах наших соотечественников можно было увидеть слезы счастья", — сказал исполнительный секретарь.

Также в селе была представлена выставка изделий народного промысла и картин абхазских мастеров.

В Черкесске мероприятия начались с народных гуляний в парке Зеленый остров, где  также прошла выставка исторических флагов. Гостям и жителям города представили выступление кукольного театра и познакомили с абхазо-адыгской культурой через фотографии.

День флага в КЧР
предоставлено Аминой Лазба
День флага в КЧР

"На данный момент концертная программа продолжается, завершиться она к семи часам, когда покажут телемост, который соединит в режиме реального времени Сухум-Черкесск-Стамбул и Амман", — сообщил помощник председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания.

В праздновании Дня государственного флага в Черкесске примут участие абхазские певцы Мадина Кварацхелия, Сания Тания и юные спортсмены, принявшие участие в играх Абаза.

  • День флага в КЧР
    День флага в КЧР
    © Sputnik предоставлено Аминой Лазба
  • День флага в КЧР
    День флага в КЧР
1 / 2
© Sputnik предоставлено Аминой Лазба
День флага в КЧР

В Абхазии празднование Дня Государственного флага пройдет во всех городах массовыми гуляниями, шествиями и концертными программами.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

  • девушки в национальных костюмах
    Только взвешенная политика

    Президент Молдавии прокомментировал отношения республики с Западом и Востоком и рассказал, как власти страны должны выстраивать внешнюю политику.

  • Встреча министра МВД Таджикистана с генеральным секретарем Интерпола
    Ищу тебя

    Таджикистан и Интерпол обсудили сотрудничество в области поиска людей, находящихся в международном розыске.

  • Картина маслом

    Стала известна степень повреждения картины из музея Савицкого – для оценки состояния полотна на место выезжала замминистра культуры Узбекистана.

  • Анкета на получение шенгенской визы
    За звездой кочевой

    МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спастись от жары: рекордная температура установлена в Японии
Более 2000 человек переплыли пролив Босфор
"Покорить" Босфор: более 2000 человек приняли участие в заплыве
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia