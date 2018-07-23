Концерты, выставки, телемост: как отмечают День флага в КЧР и Турции

23 июля в Абхазии отмечается День государственного флага. Абхазские диаспоры по всему миру также отмечают этот праздник культурно-массовыми мероприятиями, где знакомят гостей с обычаями абхазского народа.

Сухум, 23 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках празднования Дня государственного флага 23 июля в Турции, в абхазском селе Тандыр состоялись праздничные гуляния, сообщил в интервью Sputnik исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба.

"В мероприятии приняли участие порядка тысячи пятьсот человек, приехавших из различных регионов Турции. Был подготовлен концерт, в котором приняли участие фольклорно-хореографические коллективы, студенты из Абхазии, певцы и общественные деятели", — рассказал Гицба.

День флага в Турции



Праздничную программу завершит телемост, который объединит абхазские диаспоры в Карачаево-Черкессии, Турции и Иордании, а также позволит наблюдать за празднованиями в Сухуме в онлайн режиме.

"Подобные акции стимулируют стремление наших соотечественников из разных стран быть причастным к этно-культурной среде, сближают с исторической родиной. На лицах наших соотечественников можно было увидеть слезы счастья", — сказал исполнительный секретарь.

Также в селе была представлена выставка изделий народного промысла и картин абхазских мастеров.

В Черкесске мероприятия начались с народных гуляний в парке Зеленый остров, где также прошла выставка исторических флагов. Гостям и жителям города представили выступление кукольного театра и познакомили с абхазо-адыгской культурой через фотографии.

предоставлено Аминой Лазба День флага в КЧР

"На данный момент концертная программа продолжается, завершиться она к семи часам, когда покажут телемост, который соединит в режиме реального времени Сухум-Черкесск-Стамбул и Амман", — сообщил помощник председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания.

В праздновании Дня государственного флага в Черкесске примут участие абхазские певцы Мадина Кварацхелия, Сания Тания и юные спортсмены, принявшие участие в играх Абаза.

День флага в КЧР © Sputnik предоставлено Аминой Лазба

День флага в КЧР 1 / 2 © Sputnik предоставлено Аминой Лазба День флага в КЧР

В Абхазии празднование Дня Государственного флага пройдет во всех городах массовыми гуляниями, шествиями и концертными программами.