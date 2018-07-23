Бибилов и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Президенты Южной Осетии и Сирии Анатолий Бибилов и Башар Асад в рамках официального визита главы РЮО в Дамаск подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента РЮО.

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"В Договоре о дружбе и сотрудничестве говорится, что документ, подписанный президентами Республики Южная Осетия и Сирийской Арабской Республикой, разработан "исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах и считая, что укрепление дружественных отношений на основе равенства отвечает коренным интересам народов обоих государств", — говорится в сообщении.

Договор также подтверждает стремление к развитию югоосетино-сирийских отношений.

"Согласно договору, стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области торговли, экономики, науки, образования, культуры и спорта", — добавляется в сообщении пресс-службы.

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Кроме того, отдельным пунктом в Договоре прописано, что стороны будут содействовать созданию благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций.

Официальный визит президента республики Анатолия Бибилова в Сирийскую Арабскую Республику продлится несколько дней. В рамках визита планируются встречи с премьер-министром и спикером сирийского парламента, бизнес-сообществом Сирии.