01:24 24 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.20
  • EUR74.13
Поиск
Празднование 25-й годовщины провозглашения независимости Южной Осетии

Бибилов и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

© Sputnik . Ада Багаева
Новости
Получить короткую ссылку
7410

В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Президенты Южной Осетии и Сирии Анатолий Бибилов и Башар Асад в рамках официального визита главы РЮО в Дамаск подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента РЮО.

Вид на Дамаск с горы Кассион
© Sputnik . Михаил Воскресенский
Начался первый официальный визит Бибилова в Дамаск

"В Договоре о дружбе и сотрудничестве говорится, что документ, подписанный президентами Республики Южная Осетия и Сирийской Арабской Республикой, разработан "исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах и считая, что укрепление дружественных отношений на основе равенства отвечает коренным интересам народов обоих государств", — говорится в сообщении.

Договор также подтверждает стремление к развитию югоосетино-сирийских отношений.

"Согласно договору, стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области торговли, экономики, науки, образования, культуры и спорта", — добавляется в сообщении пресс-службы.

Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой
© Sputnik / Томас Тхайцук
Планируется обмен визитами президентов Абхазии и Сирии

Кроме того, отдельным пунктом в Договоре прописано, что стороны будут содействовать созданию благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций.

Официальный визит президента республики Анатолия Бибилова в Сирийскую Арабскую Республику продлится несколько дней. В рамках визита планируются встречи с премьер-министром и спикером сирийского парламента, бизнес-сообществом Сирии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

  • девушки в национальных костюмах
    Только взвешенная политика

    Президент Молдавии прокомментировал отношения республики с Западом и Востоком и рассказал, как власти страны должны выстраивать внешнюю политику.

  • Встреча министра МВД Таджикистана с генеральным секретарем Интерпола
    Ищу тебя

    Таджикистан и Интерпол обсудили сотрудничество в области поиска людей, находящихся в международном розыске.

  • Равшан Ирматов оценил судейство финального матча ЧМ-2018
    Зла не держу

    Узбекский рефери Равшан Ирматов после чемпионата мира в России передал подарок футбольному комментатору Василию Уткину.

  • Анкета на получение шенгенской визы
    За звездой кочевой

    МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спастись от жары: рекордная температура установлена в Японии
Более 2000 человек переплыли пролив Босфор
"Покорить" Босфор: более 2000 человек приняли участие в заплыве
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia