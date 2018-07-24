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Водитель

Должники по алиментам могут остаться без водительских прав в России

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По данным главы Федеральной службе судебных приставов (ФССП), сейчас более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из России.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России предложили отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на право на вождение до уплаты ими задолженностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы Дмитрия Аристова.

Демонстрация сотрудниками ГИБДД по Ивановской области новых правил сдачи практического экзамена
© Sputnik . Варвара Гертье
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"Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом", — сказал Аристов.

Отмечается, что в настоящий момент прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг, например — отказ в регистрации транспортного средства.

Аристов также сообщил, что предложил обязать работодателей информировать службу о приеме на работу должника, используя банк данных исполнительных производств на сайте ФССП в онлайн-режиме.

По данным главы ФССП, в настоящее время более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из России. За пять месяцев 2018 года благодаря этой мере приставы взыскали более 240 миллионов рублей.




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