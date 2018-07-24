Должники по алиментам могут остаться без водительских прав в России

По данным главы Федеральной службе судебных приставов (ФССП), сейчас более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из России.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России предложили отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на право на вождение до уплаты ими задолженностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы Дмитрия Аристова.

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"Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом", — сказал Аристов.

Отмечается, что в настоящий момент прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг, например — отказ в регистрации транспортного средства.

Аристов также сообщил, что предложил обязать работодателей информировать службу о приеме на работу должника, используя банк данных исполнительных производств на сайте ФССП в онлайн-режиме.

По данным главы ФССП, в настоящее время более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из России. За пять месяцев 2018 года благодаря этой мере приставы взыскали более 240 миллионов рублей.