Депутат Госдумы России: Абхазия и Осетия защищены от агрессии

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Абхазия и Южная Осетия гарантированно защищены от агрессии, заявил глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов, сообщает РИА Новости. © Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Хаджимба и Кумпилов поздравили Седьмую российскую военную базу со столетием

Депутат уточнил, что гипотетическая опасность, конечно, существует там, где есть граница. Однако не стоит забывать, что на территории Абхазии и Южной Осетии расположены российские базы.

"После их (Абхазии, Южной Осетии — ред.) признания Россией там расположены российские базы. Я спокоен за стабильность ситуации в этих регионах", — подчеркнул он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.