Депутат Госдумы России: Абхазия и Осетия защищены от агрессии

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Абхазия и Южная Осетия гарантированно защищены от агрессии, заявил глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов, сообщает РИА Новости.
Депутат уточнил, что гипотетическая опасность, конечно, существует там, где есть граница. Однако не стоит забывать, что на территории Абхазии и Южной Осетии расположены российские базы.
"После их (Абхазии, Южной Осетии — ред.) признания Россией там расположены российские базы. Я спокоен за стабильность ситуации в этих регионах", — подчеркнул он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.