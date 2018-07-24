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Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат

Израиль сбил самолет ВВС Сирии

© Sputnik . Михаил Воскресенский
Новости
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Израильтяне предполагают, что самолет участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах на юго-западе Сирии.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Израильские военные сбили самолет "Сухой" ВВС Сирии после того, как он нарушил границу страны, сообщает РИА Новости.

"Армия обороны Израиля отслеживала приближение самолета, который углубился на два километра в израильское воздушное пространство. Затем он был перехвачен ракетами Patriot", — говорят военные. Было выпущено две ракеты.

По нему выпустили две зенитные ракеты из комплекса ПВО Patriot.

Израильтяне предполагают, что самолет участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах на юго-западе Сирии.

У Сирии и Израиля многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Кроме того, израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.




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