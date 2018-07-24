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Паспорт болельщика FIFA 2018

Паспорт болельщика может обеспечить безвизовый въезд в Россию

© Sputnik . Нина Зотина
Новости
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в РФ, которое будет действовать до конца года.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Госдума России приняла в первом чтении проект закона о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (FAN ID), сообщает РИА Новости.

Проект был внесен на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе, среди авторов — спикер нижней палаты Вячеслав Володин, лидеры думских фракций, а также главы комитетов Госдумы.

"Проект федерального закона подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании "паспорта болельщика", — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в РФ, которое будет действовать до конца года. Кроме того, члены семей обладателей FAN ID смогут бесплатно получить визу до конца года.




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