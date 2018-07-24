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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера по версии ФИФА

© Sputnik . Grigoriy Sisoev
Новости
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Сборная России под руководством Черчесова на Чемпионате мира по футболу-2018 дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Р-Спорт.

Претендентами на награду стали Дидье Дешам и Златко Далич, которые вывели сборные Франции и Хорватии в финал чемпионата мира, и главные тренеры сборных Бельгии и Англии — Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт.

Кроме них, в число номинантов попали:

  • Массимилиано Аллегри ("Ювентус"),
  • Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),
  • Юрген Клопп ("Ливерпуль"),
  • Диего Симеоне ("Атлетико", Мадрид),
  • Эрнесто Вальверде ("Барселона"),
  • Зинедин Зидан ("Реал").

Голосование на сайте ФИФА будет открыто до 10 августа. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.




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