Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера по версии ФИФА

Сборная России под руководством Черчесова на Чемпионате мира по футболу-2018 дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Р-Спорт.

Претендентами на награду стали Дидье Дешам и Златко Далич, которые вывели сборные Франции и Хорватии в финал чемпионата мира, и главные тренеры сборных Бельгии и Англии — Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт.

Кроме них, в число номинантов попали:

Массимилиано Аллегри ("Ювентус"),

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),

Юрген Клопп ("Ливерпуль"),

Диего Симеоне ("Атлетико", Мадрид),

Эрнесто Вальверде ("Барселона"),

Зинедин Зидан ("Реал").

Голосование на сайте ФИФА будет открыто до 10 августа. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.