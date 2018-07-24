Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера по версии ФИФА

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Р-Спорт.
Претендентами на награду стали Дидье Дешам и Златко Далич, которые вывели сборные Франции и Хорватии в финал чемпионата мира, и главные тренеры сборных Бельгии и Англии — Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт.
Кроме них, в число номинантов попали:
- Массимилиано Аллегри ("Ювентус"),
- Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"),
- Юрген Клопп ("Ливерпуль"),
- Диего Симеоне ("Атлетико", Мадрид),
- Эрнесто Вальверде ("Барселона"),
- Зинедин Зидан ("Реал").
Голосование на сайте ФИФА будет открыто до 10 августа. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.