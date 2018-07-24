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Как у Гарри Поттера: волшебная палочка научит детей программированию

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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Комплект для обучения программированию Harry Potter Kano Coding Kit будет стоить 99 долларов и появится в продаже с 1 октября 2018 года.

СУХУМ, 24 июл — Sputnik. Британская компания Kano выпустит "волшебную" палочку с сенсорами для освоения основ программирования, сообщает портал Хайтек.

Комплект для обучения программированию Harry Potter Kano Coding Kit будет стоить 99 долларов и включать в себя волшебную палочку, которая реагирует на движения, и приложение.

Приложение будет предлагать детям выполнить задания, использовать заклинания из книг о Гарри Поттере — Wingardium Leviosa (предметы поднимаются в воздух) или Stupefy (обездвиживает).

Проект появится в продаже с 1 октября 2018 года.




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