Духи для подруги: выживший в Эймсбери рассказал подробности отравления

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули заявил, что не помнит, где нашел флакон с отравляющим веществом, который принял за духи и подарил своей подруге, скончавшейся из-за отравления в больнице Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский телеканал ITV.

© Sputnik . Алексей Филиппов Врачи выписали пострадавшего от отравления в Эймсбери британца

Роули утверждает, что не может вспомнить, где нашел коробку с "духами", которая пролежала у него дома несколько дней в Эймсбери до того, как он подарил ее своей подруге.

По его словам, его подруга почувствовала недомогание примерно через 15 минут после того, как распылила находившееся во флаконе вещество на запястье. Вещество было похоже на маслянистую жидкость.

"Думаю, что где-то через 15 минут Дон сказала, что у нее болит голова и спросила, нет ли у меня таблеток. Я стал смотреть в квартире, она сказала, что чувствует себя странно и ей нужно полежать в ванне, что тогда мне показалось немного странным", — отметил Роули.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.