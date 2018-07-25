Отказаться от пошлин: Трамп предложил ЕС сделать это вместе

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю", сообщает РИА Новости.

"Европейский Союз приезжает завтра (в среду — Прим. ред.) в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее президент США распорядился ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Евросоюз объявил об ответных мерах.