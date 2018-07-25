Стала известна судьба спасенных из пещеры в Таиланде детей

Группа школьников и их тренер пропали 23 июня. Обнаружить их удалось лишь через 10 дней. Первых ребят вывели на поверхность 8 июля, закончена операция по спасению была 10 июля.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Одиннадцать из двенадцати спасенных из затопленной пещеры в Таиланде подростков были подстрижены в буддийские послушники, сообщает РИА Новости. APTN Спасенные в Таиланде дети рассказали о тяжелых днях в пещере

Тренер команды Эккапхон Чантхавонг, выросший в монастыре и прошедший послушничество еще в детстве, был посвящен в монахи.

Церемония посвящения проходила в буддийском монастыре Ват Пхра Тхат Дой Тунг, одном из крупнейших монастырей провинции Чианграй.

Одиннадцать подростков и тренер, которые накануне прошли необходимую перед вступлением в монашескую сангху (общину) процедуру острижения и бритья волос и бровей, на церемонии в среду получили в дар монашеские желто-оранжевые одежды и плошки для сбора подаяния.

Из пещеры Тхам Луанг были спасены двенадцать юных футболистов и их тренер, однако один из подростков по вероисповеданию христианин, и поэтому он присутствовал на церемонии только как зритель.

Группа школьников и их тренер пропали 23 июня. Обнаружить их удалось лишь через 10 дней. Первых ребят вывели на поверхность 8 июля, закончена операция по спасению была 10 июля.