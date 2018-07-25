12:26 25 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.08
  • EUR73.75
Поиск
Дети спасенные из затопленной пещеры в Таиланде

Стала известна судьба спасенных из пещеры в Таиланде детей

© REUTERS / Chiang Rai Prachanukroh Hospital AND Ministry of Public Health
Новости
Получить короткую ссылку
26 0 0

Группа школьников и их тренер пропали 23 июня. Обнаружить их удалось лишь через 10 дней. Первых ребят вывели на поверхность 8 июля, закончена операция по спасению была 10 июля.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Одиннадцать из двенадцати спасенных из затопленной пещеры в Таиланде подростков были подстрижены в буддийские послушники, сообщает РИА Новости.

Лесные вепри рассказали о тяжелых днях в пещере
APTN
Спасенные в Таиланде дети рассказали о тяжелых днях в пещере

Тренер команды Эккапхон Чантхавонг, выросший в монастыре и прошедший послушничество еще в детстве, был посвящен в монахи.

Церемония посвящения проходила в буддийском монастыре Ват Пхра Тхат Дой Тунг, одном из крупнейших монастырей провинции Чианграй.

Одиннадцать подростков и тренер, которые накануне прошли необходимую перед вступлением в монашескую сангху (общину) процедуру острижения и бритья волос и бровей, на церемонии в среду получили в дар монашеские желто-оранжевые одежды и плошки для сбора подаяния.

Из пещеры Тхам Луанг были спасены двенадцать юных футболистов и их тренер, однако один из подростков по вероисповеданию христианин, и поэтому он присутствовал на церемонии только как зритель.

Группа школьников и их тренер пропали 23 июня. Обнаружить их удалось лишь через 10 дней. Первых ребят вывели на поверхность 8 июля, закончена операция по спасению была 10 июля.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пожар в Талсинском крае
    Возможен поджог

    Есть признаки, что пожар в Валдгальской волости Талсинского края возник неслучайно, и это шокирующий факт, заявил глава МВД Латвии.

  • Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с секретарем президентской канцелярии Польши Кшиштофом Шчерским
    И снова Россия

    Глава литовского МИД сообщил, что внешнее вмешательство в выборы приобрело системный характер, а российская сторона угрожает республике больше всего.

  • Памятник А. В. Суворову
    Первый инвестор

    В Приднестровье подписан первый инвестиционный договор с европейской компанией, ее представители рассказали о планах работы в регионе.

  • Иностранные студенты
    Гранит науки

    Более 100 иностранных студентов планируют в текущем году приехать на обучение в Таджикистан в Госуниверситет имени Носири Хусрава.

  • Студенты в аудитории
    "Двойные дипломы"

    Высшие учебные заведения Самарканда и Казани договорились о сотрудничестве и начнут выдавать "двойные дипломы".

  • Автомобили немецких спецслужб
    Последнее плавание

    Немецкая полиция сообщила о гибели эстонского матроса, который, по предварительным данным, задохнулся в трюме грузового судна.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Празднование Дня национального флага Абхазии в Сухуме
Лапы спорту не помеха - змейка в исполнении пса-роллера
Пес-роллер из Китая бороздит просторы Сети
Эволюция национальных символов Абхазии
Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики

Соцсети

Sputnikabkhazia