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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Косачев оценил последствия вступления Грузии в НАТО

© Sputnik . Виталий Белоусов
Новости
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Российский сенатор рассказал журналистам из Южной Осетии и Абхазии об ответных шагах Москвы в случае проявления сил НАТО в близости от границ России и ее союзников.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Вступления Грузии в НАТО и размещение сил альянса в непосредственной близости от границ РФ и ее союзников повлечет встречные шаги со стороны Москвы, заявил в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

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По словам сенатора, при возможном вступлении Грузии в альянс "нормализация взаимоотношений Тбилиси с Южной Осетией и Абзахией, с Россией ушла бы совершенно в нереальные перспективы".

Косачев подчеркнул, что на Грузию распространялись бы программы военного планирования НАТО, размещения новых видов вооружения и подразделений альянса.

"Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе и будет означать встречное военное планирование со стороны России", — подчеркнул он.

Косачев назвал недальновидной конъюнктурную политику грузинских политических деятелей, которые настаивают на вступлении страны в НАТО, подчеркнув, что России не угрожает и никогда не угрожала Грузии.

Он также назвал противоречащей достигнутым ранее договоренностям общую позицию НАТО по расширению. Косачев напомнил, что с момента подписания Парижской хартии альянс расширил свое присутствие на 34%. в его состав вступило более 10 государств.

Косачев назвал контрпродуктивной практику со стороны Грузии и ее союзников по изоляции Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув, что это противоречит международным нормам, по которым только сами народы определяют свое будущее.




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