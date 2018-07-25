Косачев оценил последствия вступления Грузии в НАТО

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Вступления Грузии в НАТО и размещение сил альянса в непосредственной близости от границ РФ и ее союзников повлечет встречные шаги со стороны Москвы, заявил в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, при возможном вступлении Грузии в альянс "нормализация взаимоотношений Тбилиси с Южной Осетией и Абзахией, с Россией ушла бы совершенно в нереальные перспективы".
Косачев подчеркнул, что на Грузию распространялись бы программы военного планирования НАТО, размещения новых видов вооружения и подразделений альянса.
"Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе и будет означать встречное военное планирование со стороны России", — подчеркнул он.
Косачев назвал недальновидной конъюнктурную политику грузинских политических деятелей, которые настаивают на вступлении страны в НАТО, подчеркнув, что России не угрожает и никогда не угрожала Грузии.
Он также назвал противоречащей достигнутым ранее договоренностям общую позицию НАТО по расширению. Косачев напомнил, что с момента подписания Парижской хартии альянс расширил свое присутствие на 34%. в его состав вступило более 10 государств.
Косачев назвал контрпродуктивной практику со стороны Грузии и ее союзников по изоляции Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув, что это противоречит международным нормам, по которым только сами народы определяют свое будущее.