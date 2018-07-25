Косачев оценил последствия вступления Грузии в НАТО

Российский сенатор рассказал журналистам из Южной Осетии и Абхазии об ответных шагах Москвы в случае проявления сил НАТО в близости от границ России и ее союзников.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Вступления Грузии в НАТО и размещение сил альянса в непосредственной близости от границ РФ и ее союзников повлечет встречные шаги со стороны Москвы, заявил в среду глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Томас Тхайцук Сенатор Совфеда РФ рассказал, как Абхазии и Южной Осетии добиваться признания

По словам сенатора, при возможном вступлении Грузии в альянс "нормализация взаимоотношений Тбилиси с Южной Осетией и Абзахией, с Россией ушла бы совершенно в нереальные перспективы".

Косачев подчеркнул, что на Грузию распространялись бы программы военного планирования НАТО, размещения новых видов вооружения и подразделений альянса.

"Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе и будет означать встречное военное планирование со стороны России", — подчеркнул он.

Косачев назвал недальновидной конъюнктурную политику грузинских политических деятелей, которые настаивают на вступлении страны в НАТО, подчеркнув, что России не угрожает и никогда не угрожала Грузии.

Он также назвал противоречащей достигнутым ранее договоренностям общую позицию НАТО по расширению. Косачев напомнил, что с момента подписания Парижской хартии альянс расширил свое присутствие на 34%. в его состав вступило более 10 государств.

Косачев назвал контрпродуктивной практику со стороны Грузии и ее союзников по изоляции Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув, что это противоречит международным нормам, по которым только сами народы определяют свое будущее.