Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии

Ребенок родился с редкой патологией, встречающейся в одном из 250 тысяч случаев.

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Мальчик по имени Гиман Эндика появился на свет с двумя лицами в городе Батам в Индонезии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Ребенок имеет одно тело, по паре рук и ног, но два мозга и два лица из-за того, что его брат близнец не смог развиться в утробе матери.

Гиману требуется операции по удалению одного мозга и лица, а также части черепа, потому что сейчас в голове скапливается лишняя жидкость, а это опасно для здоровья малыша.

Такая патология, по словам врачей, встречается в одном из 250 тысяч случаев.