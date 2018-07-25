Число жертв теракта в Сирии выросло до 144 человек

СУХУМ, 25 июл — Sputnik. Около 144 человека погибли в результате теракта, произошедшего в среду утром в сирийском городе Эс-Сувейда, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном госпитале.

© Sputnik . Михаил Воскресенский Смертник подорвал себя на рынке в Сирии

"Мы до сих пор не можем назвать окончательное число жертв. На данный момент зарегистрировано 144 погибших, раненых 178", — сказал он.

По данным сирийских силовиков, террористическая атака в городе Эс-Сувейда была совершена группой смертников: "Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города. Еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя". Ответственность за кровавое преступление взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

Также в среду было зафиксировано нападение отрядов боевиков на несколько деревень на востоке одноименной провинции. По поступившей позднее информации, атака террористов была отбита подразделениями сирийской армии при поддержке местных жителей.

В связи с терактом Министерство иностранных дел России сделало заявление, в котором осуждается варварское деяние, содержатся соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.