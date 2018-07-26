США и ЕС воздержатся от введения новых пошлин на время переговоров

Юнкер и Трамп провели в Вашингтоне встречу для запуска новой фазы сотрудничества союза и страны — "фазы тесной дружбы, сильных торговых отношений".

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. США и ЕС обязались воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения переговоров по разрешению торговых споров, заявил в среду глава ЕК Жан-Клод Юнкер, приведя в пример, в частности, автомобильную промышленность передает РИА Нововсти.

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"Сегодня мы договорились с президентом дать переоценку этим мерам (по пошлинам на сталь и алюминий – ред.) в надлежащее время. Такая же логика применяется и к автомобильной промышленности, … пошлины не защищают национальную безопасность, они только будут подрывать экономическую безопасность", — сказал Юнкер, выступая с лекцией в Вашингтоне после переговоров с президентом Дональдом Трампом.

"Позвольте привести пример. Если бы США ввели 20-процентную пошлину на автокомпоненты, а другие страны ответили бы, это обошлось бы экономике США в 50 миллиардов долларов потери ВВП к 2025 году", — сказал Юнкер.

"Мы договорились, что новые пошлины не будут вводиться, пока мы ведем переговоры", — подтвердил он.

Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, наращения импорта соевых бобов.

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"Мы договорились запустить тесный диалог по стандартам, чтобы облегчить торговлю, сократить бюрократические препятствия, уменьшить расходы", — говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

Юнкер, в свою очередь, отметил, что трансатлантическое партнерство Европы и США должно остаться "якорем глобальной стабильности".

По его мнению, именно "благодаря США в Европе был восстановлен мир, а трансатлантические отношения стали основой глобальной стабильности и процветания".

"И это необходимо сегодня так же, как это было раньше", — отметил он.

США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции, мотивировав это соображениями национальной безопасности. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов. Дональд Трамп грозился возможностью введения ввозных пошлин в 20% на автомобили из Евросоюза.