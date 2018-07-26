Завершился первый официальный визит в Сирию Бибилова

В ходе поездки страны заключили ряд соглашений, глава государства провел встречи с представителями руководства Сирии, осетинской диаспорой и сирийскими бизнесменами

СУХУМ, 26 июл — Sputnik. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов завершил официальный визит в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу главы государства.

© Sputnik . Ада Багаева Бибилов и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

В рамках визита прошли встречи с президентом Башаром Асадом, премьер-министром Имадом Хамисом, председателем Народного совета Сирии Хаммудом Сабагом, бизнес-сообществом Сирии.

Президенты двух стран подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. Были также подписаны Соглашение о Торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Анатолий Бибилов также встретился с представителями осетинской диаспоры в САР.

В день отбытия место пребывания делегации Южной Осетии посетил президент Башар Асад. Состоялась встреча президентов РЮО и САР в неформальной обстановке.

В аэропорту Дамаска президента и делегацию Южной Осетии провожал министр иностранных дел Валид Муаллем.