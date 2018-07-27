Абхазские рекорды на форуме молодых дипломатов в Москве

Алексей Стефанов, Sputnik

На пятый юбилейный форум молодых дипломатов в Москву съехались делегации из Абхазии, Южной Осетии, Армении, Белеларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.

© Фото : Алексей Стефанов Форум молодых дипломатов

Как сказал председатель совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков перед открытием встречи, "каждый раз мы выбираем разные темы для обсуждения, исходя из текущей внешнеполитической ситуации". В этот раз было решено поговорить о глобальных изменениях в системе международных отношений, цифровизации мировой экономики и определить стратегию развития Международной ассоциации молодых дипломатов.

© Фото : Стефановс Алексейс Инал Ладария

"Это очень важный и нужный формат встречи, в рамках которой мы имеем возможность пообщаться с нашими коллегами из евразийского пространства, обменяться мнениями по текущей повестке дня. Можно сказать, это формат, в котором закладывается дружба и взаимодействие на будущее. Это встречи, которые принесут большую пользу нашим народам и государствам через определенный промежуток времени", — пояснил идею форума корреспонденту Sputnik врио председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Инар Ладария.

Для него это уже третий форум, поэтому он приезжает, чтобы встретиться со старыми друзьями и найти новых. Организаторы мероприятия, понимая, что дружбе больше способствует неформальное общение, позаботились и об этом – накануне открытия форума всех пригласили на приветственный ужин.

© Фото : Алексей Стефанов Форум молодых дипломатов

"Мы смогли пообщаться там с коллегами, познакомились с представителями стран, завязали знакомства, которые, уверен, перерастут в дружбу", — сказал Ладария.

Формат форума ему нравится, поскольку на протяжении двух дней можно послушать интересных спикеров, "которые рассказывают о том, что сегодня волнует общественность разных стран, дипломатов в рамках международных отношений".

© Фото : Предоставлено: Инаром Ладария Молодые дипломаты Абхазии встретились со студентами МГИМО

"Из форума молодых дипломатов мы извлекаем много пользы. И в первую очередь, для нас это большой опыт международной работы. Спасибо большое за это нашим российским коллегам", — отметил Инар Ладария.

Самым юным "молодым дипломатом" на форуме стал также представитель Абхазии – 15-летний Эдгар Гвазава. Пару лет назад он заинтересовался политикой, и теперь не пропускает ни одно сколько-нибудь важное мероприятие. На прошлой неделе он посетил научную конференцию в Лондоне, а сейчас в Москве готовится выступить на форуме молодых дипломатов с докладом о современных отношениях стран. "Для молодого человека важно умение слушать других людей, не замыкаться в себе", — сказал он.

В свою очередь, Константин Колпаков отметил, что назрела необходимость уже не только в ежегодных форумах, а в создании организации, которая бы позволила "обсуждать в онлайн-режиме те вопросы, которые сейчас ставятся перед международным сообществом". Об этом, а также о прошедшем чемпионате мира по футболу в России, саммите БРИКС, международном терроризме, ситуация на Украине и в Сирии, антироссийских санкциях и поговорят молодые дипломаты в эти дня за закрытыми дверями форума.

© Фото : Алексей Стефанов Форум молодых дипломатов

Форум молодых дипломатов проводится с 2014 года по инициативе Совета Молодых дипломатов МИД РФ. В 2017 году в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи также прошел Первый глобальный форум молодых дипломатов, на который съехалось около ста специалистов из 54 стран мира.