Абхазские рекорды на форуме молодых дипломатов в Москве

Алексей Стефанов, Sputnik
На пятый юбилейный форум молодых дипломатов в Москву съехались делегации из Абхазии, Южной Осетии, Армении, Белеларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.
Как сказал председатель совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков перед открытием встречи, "каждый раз мы выбираем разные темы для обсуждения, исходя из текущей внешнеполитической ситуации". В этот раз было решено поговорить о глобальных изменениях в системе международных отношений, цифровизации мировой экономики и определить стратегию развития Международной ассоциации молодых дипломатов.
"Это очень важный и нужный формат встречи, в рамках которой мы имеем возможность пообщаться с нашими коллегами из евразийского пространства, обменяться мнениями по текущей повестке дня. Можно сказать, это формат, в котором закладывается дружба и взаимодействие на будущее. Это встречи, которые принесут большую пользу нашим народам и государствам через определенный промежуток времени", — пояснил идею форума корреспонденту Sputnik врио председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Инар Ладария.
Для него это уже третий форум, поэтому он приезжает, чтобы встретиться со старыми друзьями и найти новых. Организаторы мероприятия, понимая, что дружбе больше способствует неформальное общение, позаботились и об этом – накануне открытия форума всех пригласили на приветственный ужин.
"Мы смогли пообщаться там с коллегами, познакомились с представителями стран, завязали знакомства, которые, уверен, перерастут в дружбу", — сказал Ладария.
Формат форума ему нравится, поскольку на протяжении двух дней можно послушать интересных спикеров, "которые рассказывают о том, что сегодня волнует общественность разных стран, дипломатов в рамках международных отношений".
"Из форума молодых дипломатов мы извлекаем много пользы. И в первую очередь, для нас это большой опыт международной работы. Спасибо большое за это нашим российским коллегам", — отметил Инар Ладария.
Самым юным "молодым дипломатом" на форуме стал также представитель Абхазии – 15-летний Эдгар Гвазава. Пару лет назад он заинтересовался политикой, и теперь не пропускает ни одно сколько-нибудь важное мероприятие. На прошлой неделе он посетил научную конференцию в Лондоне, а сейчас в Москве готовится выступить на форуме молодых дипломатов с докладом о современных отношениях стран. "Для молодого человека важно умение слушать других людей, не замыкаться в себе", — сказал он.
В свою очередь, Константин Колпаков отметил, что назрела необходимость уже не только в ежегодных форумах, а в создании организации, которая бы позволила "обсуждать в онлайн-режиме те вопросы, которые сейчас ставятся перед международным сообществом". Об этом, а также о прошедшем чемпионате мира по футболу в России, саммите БРИКС, международном терроризме, ситуация на Украине и в Сирии, антироссийских санкциях и поговорят молодые дипломаты в эти дня за закрытыми дверями форума.
Форум молодых дипломатов проводится с 2014 года по инициативе Совета Молодых дипломатов МИД РФ. В 2017 году в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи также прошел Первый глобальный форум молодых дипломатов, на который съехалось около ста специалистов из 54 стран мира.