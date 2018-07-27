Макрон высказался против переговоров между ЕС и США по торговому соглашению

По мнению французского президента, любой торговый диалог может основываться только на сбалансированных отношениях, а не угрозах.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против начала переговоров по торговому соглашению между Евросоюзом и США, так как на данном этапе для этого нет условий, сообщает РИА Новости.

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На пресс-конференции в Мадриде французский лидер заявил, что любой торговый диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, а не угрозах.

"В этом случае у нас есть сомнения, которые нам надо прояснить с нашими европейскими партнерами. Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — отметил Макрон.

Кроме того, он подчеркнул, что область сельского хозяйства не должна входить в соглашение, поскольку ни один европейский стандарт в сфере окружающей среды, здоровья или продовольствия не может быть снижен.

"Мы не можем просить наших промышленников, работников сельского хозяйства, наших граждан ориентироваться на новую производственную модель, уважающую окружающую среду, социально ориентированную, а с другой, подписывать торговые соглашения со странами, которые бы не уважали эти обязательства. Уважать эти стандарты основное", — добавил президент Франции.

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В среду глава США Дональд Трамп встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне. В ходе переговоров политики достигли ряда договоренностей, в том числе о том, что приложат совместные усилия для обнуления пошлин на промышленные товары, а также для увеличения поставок американского СПГ в Европу.

Отношения между ЕС и США обострились после того, как Вашингтон применил ввозные пошлины на импорт стали и алюминия из европейских стран. Брюссель ответил повышением таможенных тарифов на ввоз товаров из США.