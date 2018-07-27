Футболистам сборной России вручат госнаграды

Сборная России на чемпионате мира-2018 показала лучший результат в истории - дошла до четвертьфинала, за что получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин в субботу вручит госнаграды и почетные грамоты 23 спортсменам и 6 тренерам сборной команды РФ по футболу, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Глава государства вручит государственные награды и почетные грамоты 23 спортсменам и 6 тренерам сборной команды России по футболу — участникам Чемпионата мира FIFA 2018. Церемония вручения госнаград традиционно состоится в Екатерининском зале Кремля", — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 российских городах. Больше всего иностранных болельщиков приехали на ЧМ-2018 из США, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Ирана, Польши, Хорватии, Германии, Франции и Великобритании.

