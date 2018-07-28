Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу

Владимир Путин посетил матчи открытия и закрытия чемпионата. После церемонии закрытия он рассказал журналистам, что считает игру в футбол настоящим искусством.

СУХУМ, 28 июл – Sputnik. Президент Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля государственные награды и почетные грамоты игрокам и тренерам сборной России по футболу, передает Р-Спорт.

В частности, орденом Александра Невского наградили заслуженного тренера России Станислава Черчесова, орденом Почета — капитана сборной, вратаря Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича.

© Sputnik . Евгения Новоженина Кокошник как мягкая сила России

"Мы все свидетели как мощно выстрелила его (Черчесова — Прим. ред.) стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера", — сказал Путин.

Почетные грамоты президента получили остальные игроки и тренеры сборной: Владимир Габулов, Юрий Газинский, Александр Головин, Владимир Гранат, Паулино Гранеро, Алан Дзагоев, Артём Дзюба, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев, Илья Кутепов, Андрей Лунев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Владимир Паников, Мирослав Ромащенко, Евгений Савин, Александр Самедов, Андрей Семёнов, Фёдор Смолов, Игорь Смольников, Гинтарас Стауче, Марио Фигейра Фернандес, Денис Черышев.

В июне-июле в России впервые прошел чемпионат мира по футболу. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах. Победу одержала команда Франции. Российская сборная на ЧМ-2018 показала лучший результат в истории, дойдя до четвертьфинала, за что получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

На прошлой неделе в ходе поездки в Калининград Путин встретился с Черчесовым и лично выразил ему благодарность за работу на чемпионате. Президент также похвалил футболистов, отметив, что они играли красиво.