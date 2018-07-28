Американские военные спасут президента России в новом фильме

Трейлер нового американского блокбастера с Джерардом Батлером и Гари Олдманом появился в сети.

СУХУМ, 28 июл — Sputnik. В интернете появился первый трейлер нового фильма компании Lionsgate Movies, который расскажет о спасении американскими подводниками российского президента, сообщает РИА Новости. Режиссером ленты выступил Донован Марш.

По сюжету киноленты, экипаж американской подводной лодки, находящейся в Северном Ледовитом океане, узнает о планировании военного переворота в России, который может привести к масштабной войне. Команда подлодки решает провести операцию по спасению российского лидера.

Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гари Олдман, президента России сыграл российский актер Александр Дьяченко. В российский прокат фильм выйдет 25 октября 2018 года.