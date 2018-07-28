Праздник Крещения Руси отметили православные

Церковные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, прошли в городах России, на Украине, в Беларуси и в других странах.

СУХУМ, 28 июл — Sputnik. Торжественное богослужение в честь 1030-летия Крещения Руси было совершено под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля, впервые в современной российской истории, в субботу, 28 июля, сообщает РИА Новости.

Праздничный крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси прошел от Кремля к памятнику святого князя Владимира на Боровицком холме.

В церковном шествие, которое возглавили патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Александрийский и всея Африки Феодор II, приняли участие архиереи и священнослужители — гости из большинства поместных православных церквей, духовенство Москвы и Московской области, а также многочисленные паломники, собравшиеся в этот день в центре российской столицы, чтобы отметить юбилей Крещения Руси.

© Sputnik . Михаил Климентьев Празднование 1030-летия Крещения Руси в Москве

Путин: крещение Руси — отправная точка развития российской государственности

Президент России Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II также направился к памятнику Владимиру. После совместного молебна патриарх Кирилл поздравил президента с именинами и пожелал ему искать утешения не только в молитве, но и в плодах трудов своих.

Путин приехал на торжества в честь 1030-летия Крещения Руси pic.twitter.com/apF7JbMuQ2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июля 2018 г.

​По словам Путина, крещение Руси оказало влияние на все мировое развитие, стало отправной точкой развития российской государственности, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами. "Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние и на все мировое развитие", — сказал российский лидер в ходе торжеств в честь праздника 1030-летия крещения Руси.

© Sputnik . Григорий Сысоев Президент РФ В. Путин принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси

Путин также отметил, что крещение Руси неразрывно связано с князем Владимиром. "Он сделал этот решающий выбор, стал проводников меры, увидел в ней нравственную опору, красоту, свет истины и добродетели, основу для обновления жизни, для укрепления сплоченности, общности народов, населявших Древнюю Русь", — добавил он.

По словам президента России, "воин, прошедший жестокие битвы и испытания, Владимир стал созидателем, просветителем, творцом".

Он подчеркнул, что крещение Руси открыло народам подлинные нравственные и духовные ориентиры. "Православие сделало то, чего раньше не было: оно обратилось к человеку, к его совести и к его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, добру и любви. И этот призыв был услышан", — добавил российский руководитель.

Патриарх Кирилл: православные ценности сформировали национальные черты русского народа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в своей проповеди после праздничной литургии по случаю 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади Кремля, что православные ценности сформировали национальные черты русского народа, а мировоззренческий выбор князя Владимира навсегда изменил облик всей христианской цивилизации.

"Сегодня совершенно особый день для всего нашего народа — православного народа, предки которого приняли крещение в киевской купели. Тысяча тридцать лет истории, которая исполнена была и радостями, и скорбями, и победами, и поражениями, но, несмотря на тяжелейшие испытания, народ наш сохранил свою веру, национальную идентичность, сохранил свою культуру. И не просто сохранил, а многократно усилил", — заявил патриарх.

Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, христианскую цивилизацию невозможно сегодня представить без русского православия, границы которого простираются "от края до края Земли".

"Сегодня День крещения Руси отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах. Миллионы людей возносят молитвы равноапостольному князю о благополучии людей в странах исторической Руси. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие между нашими народами. Эти связи не зависят от национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ", — добавил патриарх Кирилл.