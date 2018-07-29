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Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом России Владимиром Путиным

Эрдоган пригрозил Трампу потерей союзника в лице Турции

© Sputnik . Sergey Guneyev
Новости
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В четверг Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс заявили о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора Эндрю Брансона, удерживаемого властями Турции с 2016 года.

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя позицию Анкары по поводу задержания американского пастора Эндрю Брансона, пригрозил США потерей союзника в лице Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Haberturk.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo. Luis M. Alvarez
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"По-моему, это все психологическая война. Мы не отступим (в связи — ред.) с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона", — приводит газета слова турецкого лидера.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал у Израиля отпустить гражданку Турции, обвиняемую в связях с движением ХАМАС, в обмен на выдачу Турцией американского пастора. Анкара выдать пастора отказалась. Израиль депортировал Эбру Озкан 15 июля.

Эрдоган отметил, что Анкара просила США оказать ей помощь в возвращении из Израиля турецкой гражданки Эбру Озкан, однако не утверждала, что "в обмен на это вернет Брансона".

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

В четверг президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство в политику страны.

Теги:
Реджеп Эрдоган, Дональд Трамп, Турция, США



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