Путин: ВМФ России вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в акватории Невы. В параде участвует 41 боевой корабль и более четырех тысяч военнослужащих всех российских флотов.

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности и вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, сообщает РИА Новости. Sputnik Черноморский флот России сегодня

"Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета", — сказал Путин.

Ежедневно интересы России в мировом океане обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок, подчеркнул он.

"Мы по праву гордимся нашим военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеподготовки, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота", — добавил президент.

Более трех столетий отечественный флот утверждает статус РФ как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы, подчеркнул он.

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в акватории Невы. В параде участвует 41 боевой корабль и более четырех тысяч военнослужащих всех российских флотов.