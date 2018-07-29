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Президент РФ В. Путин принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ

Путин: ВМФ России вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в акватории Невы. В параде участвует 41 боевой корабль и более четырех тысяч военнослужащих всех российских флотов.

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности и вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, сообщает РИА Новости.

Черноморский флот России
Sputnik
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"Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета", — сказал Путин.

Ежедневно интересы России в мировом океане обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок, подчеркнул он.

"Мы по праву гордимся нашим военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеподготовки, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота", — добавил президент.

Более трех столетий отечественный флот утверждает статус РФ как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы, подчеркнул он.

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в акватории Невы. В параде участвует 41 боевой корабль и более четырех тысяч военнослужащих всех российских флотов.

Президент РФ В. Путин принимает участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
© Sputnik . Сергей Гунеев
Президент РФ В. Путин принимает участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге



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