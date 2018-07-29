Стена раздора: Трамп угрожает остановить работу правительства

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп угрожает остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за "безопасность границ", что включает в себя строительство стены на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости.

"Мне придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения и т.п., и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди", — написал Трамп в своем Twitter.

Президент США пошел на частичные уступки в вопросе миграционной политики, вопреки своим предвыборным обещаниям, и подписал исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе

Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября.

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Кризис на границе поставил Трампа перед дилеммой. С одной стороны он должен был выполнить обещания перед избирателями — арестовывать взрослых незаконных мигрантов. Но что делать с детьми — сам факт содержания детей во временных центрах многие считают жестоким обращением, отпустить же было бы противозаконно, да и не к кому.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.