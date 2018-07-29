19:14 29 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.97
  • EUR73.34
Поиск
Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Стена раздора: Трамп угрожает остановить работу правительства

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп угрожает остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за "безопасность границ", что включает в себя строительство стены на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости.

"Мне придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены! Необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения и т.п., и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди", — написал Трамп в своем Twitter.

Здания генконсульств США
© Sputnik . Павел Лисицын
Глобалисты в панике: в США готовят "этническую чистку"

Президент США пошел на частичные уступки в вопросе миграционной политики, вопреки своим предвыборным обещаниям, и подписал исполнительный указ, которым предписал по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе

Вопрос о разлучении семей спровоцировал нечто вроде политического кризиса в стране незадолго до промежуточных выборов ноября.

"Меня это не трогает": Трамп прокомментировал наряд своей жены>>

Кризис на границе поставил Трампа перед дилеммой. С одной стороны он должен был выполнить обещания перед избирателями — арестовывать взрослых незаконных мигрантов. Но что делать с детьми — сам факт содержания детей во временных центрах многие считают жестоким обращением, отпустить же было бы противозаконно, да и не к кому.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Теги:
миграционная политика, Дональд Трамп, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Флаг Республики Молдова
    В новом статусе

    Высший Евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
    Кропотливая работа

    Государственный музей имени Савицкого обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину, пострадавшую от системы пожаротушения.

  • Фермер. Иллюстративное фото
    Один на один с засухой

    Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор арбузов и дыни в Адзюбже
Полосатый рейс: сбор арбуза в Адзюбже
Незнакомцы в ночи и розовая пантера: мастер-класс от саксофониста из Гагры
Незнакомцы в ночи и розовая пантера: мастер-класс от саксофониста из Гагры
Напитки
Медовый фреш от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia