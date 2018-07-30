Приехали из Армении на отдых и погибли в пожаре: подробности трагедии в Сочи

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Люди, погибшие при пожаре в Сочи в понедельник утром, жили в недостроенном помещении, половина из них приехали в гости к хозяину дома из Армении, сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУСК РФ по Краснодарскому краю Евгений Клепиков.
Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
"Это не жилой дом, это металлоконструкция, самовольная, построили там маленькое кафе, и пристроена к нему пристройка из металлоконструкций трехэтажная… Произошел пожар в кафе и перекинулся туда, потому что там сайдинг и тому подобное", — заявил Клепиков.
Он отметил, что дом был в стадии строительства, "там просто люди жили". "Но это не дом и не гостиница однозначно… (Погибшие люди — ред.) не рабочие, а работники этого кафе, возможно. Половина вообще гости хозяина, приехали с Армении, друзья, родня", — уточнил следователь.
Ранее министерство по чрезвычайным ситуациям Армении подтвердило гибель одной гражданки республики во время пожара в Сочи.