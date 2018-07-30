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Пожар в частном доме в Адлерском районе Сочи

Приехали из Армении на отдых и погибли в пожаре: подробности трагедии в Сочи

© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Новости
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При пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. На месте ЧП работали более 60 пожарных и 19 единиц техники.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Люди, погибшие при пожаре в Сочи в понедельник утром, жили в недостроенном помещении, половина из них приехали в гости к хозяину дома из Армении, сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУСК РФ по Краснодарскому краю Евгений Клепиков.

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© Фото : ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"Это не жилой дом, это металлоконструкция, самовольная, построили там маленькое кафе, и пристроена к нему пристройка из металлоконструкций трехэтажная… Произошел пожар в кафе и перекинулся туда, потому что там сайдинг и тому подобное", — заявил Клепиков.

Он отметил, что дом был в стадии строительства, "там просто люди жили". "Но это не дом и не гостиница однозначно… (Погибшие люди — ред.) не рабочие, а работники этого кафе, возможно. Половина вообще гости хозяина, приехали с Армении, друзья, родня", — уточнил следователь.

Ранее министерство по чрезвычайным ситуациям Армении подтвердило гибель одной гражданки республики во время пожара в Сочи.

Теги:
пожар, Сочи



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