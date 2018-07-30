Японские ученые начнут экспериментальное лечение болезни Паркинсона

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Ученые из Японии планируют старт клинических испытаний новейшей технологии лечения болезни Паркинсона, сообщает РИА Новости.

Технология основана на пересадке нейронов, полученных из синтетических многофункциональных стволовых клеток.

Группа ученых под руководством профессора Дзюна Такахаси создаст нервные клетки из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) человека. Затем их пересадят в мозг пациента с болезнью Паркинсона.

Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддавалась лечению, приводит к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими нейромедиатора допамина (дофамина). Недостаток допамина приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов. Пока медицина может облегчать лишь симптомы.