В России завершились проверки торговых центров, начатые после пожара в Кемерово

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стали 60 человек, большинство из которых — дети.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Проверки всех торговых центров в России, начатые после пожара в "Зимней вишне", завершены, выявлено более 280 тысяч нарушений пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"С 28 марта по 25 июля 2018 года МЧС России проводило внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других объектах с массовым пребыванием людей. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований", — говорится в сообщении.

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Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали 60 человек, большинство из которых — дети. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.