20:24 30 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.78
  • EUR73.20
Поиск
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

В России завершились проверки торговых центров, начатые после пожара в Кемерово

© Sputnik . Александр Патрин
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стали 60 человек, большинство из которых — дети.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Проверки всех торговых центров в России, начатые после пожара в "Зимней вишне", завершены, выявлено более 280 тысяч нарушений пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"С 28 марта по 25 июля 2018 года МЧС России проводило внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других объектах с массовым пребыванием людей. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований", — говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре в Кемерово>>

Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" стали 60 человек, большинство из которых — дети. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Встреча президентов Южной Осетии и Сирии
    Ответный визит

    Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.

  • Лесные пожары, фото из архива
    Леса в огне

    Вторые сутки в горной местности на границе Губинского и Шабранского районов Азербайджана бушуют лесные пожары.

  • Севан
    Око за око

    На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.

  • Раскопки царского кургана в поселке Куйгенжар в пригороде Астаны
    Тайны царского кургана

    Удивительную находку сделали археологи, проводя раскопки близ Астаны – они обнаружили сакский курган, который мог принадлежать представителю царской семьи.

  • Школьник во время урока. Архивное фото
    Опыт важнее

    Министерство образования и науки Кыргызстана прокомментировало предложение направить российских учителей в школы республики.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Курс на понижение

    С 1 августа Беларусь снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые поставляются за пределы ЕАЭС.

  • Самолет Wizz Air в аэропорту Шопена в Варшаве
    Вынужденная посадка

    Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    Ни слова больше

    Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".

  • Флаги Молдовы и России, архивное фото.
    Надежда на лучшее

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда двусторонние отношения республики с Россией могут улучшиться.

  • Встреча президентов Южной Осетии и Сирии
    Ответный визит

    Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.

  • Лесные пожары, фото из архива
    Леса в огне

    Вторые сутки в горной местности на границе Губинского и Шабранского районов Азербайджана бушуют лесные пожары.

  • Севан
    Око за око

    На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Праздничным салютом завершился День ВМФ в России
Небо над городами России озарил красочный салют в честь Дня ВМФ
Напитки
Медовый фреш от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia