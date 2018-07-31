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Американский самолет-разведчик засекли над Черным морем

© Sputnik . Сергей Мальгавко
Новости
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Предназначенный для радиоэлектронной разведки самолет пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу в бухте Суда на Крите.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Американский самолет-разведчик RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья России, сообщает РИА Новости.

Предназначенный для радиоэлектронной разведки самолет пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу в бухте Суда на Крите.

В связи с тем, что в последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась, Минобороны России призвало США отказаться от разведывательных операций у российских границ, на что Пентагон ответил отказом.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу ранее заявил, что в Крыму создана уникальная межвидовая группировка войск. По его словам, новейшие высокотехнологичные системы вооружения не оставляют потенциальному противнику "ни единого шанса".




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