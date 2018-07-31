Американский самолет-разведчик засекли над Черным морем

Предназначенный для радиоэлектронной разведки самолет пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу в бухте Суда на Крите.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Американский самолет-разведчик RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья России, сообщает РИА Новости.

USAF RC-135V 64-14848 FIXX21 on task over the Black Sea with a miscoded transponder pic.twitter.com/zEfq8ldhE4 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 30 июля 2018 г.

Предназначенный для радиоэлектронной разведки самолет пролетел вдоль побережья Краснодарского края, южных границ Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу в бухте Суда на Крите.

В связи с тем, что в последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась, Минобороны России призвало США отказаться от разведывательных операций у российских границ, на что Пентагон ответил отказом.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу ранее заявил, что в Крыму создана уникальная межвидовая группировка войск. По его словам, новейшие высокотехнологичные системы вооружения не оставляют потенциальному противнику "ни единого шанса".