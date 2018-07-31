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ФНС раскроет налоговую тайну россиян с 1 августа

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Новвоведения предусмотрены, чтобы каждый предприниматель мог проверить, не являются ли его партнеры "однодневками" и не пользуются ли "серыми" схемами для ухода от уплаты налогов.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Федеральная налоговая служба России с 1 августа начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне, сообщает РИА Новости.

"Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам", — сообщили в ведомстве. То есть, в основном нововведение коснется малого и среднего бизнеса.

Парламент Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Предполагается, публиковать данные поэтапно: в августе налоговики начнут публиковать сведения о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, информацию о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года; позже ведомство планирует начать раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности.

Больше информации о налогоплательщиках можно будет получить на специальном сервисе на сайте ФНС — "Прозрачный бизнес".




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