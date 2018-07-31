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Похороны

Всех кремировать: в Китае начали запрещать гробы и похороны

Depositphotos / Syda Productions
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2010

У населения провинции Цзянси насильно конфискуют готовые гробы и запрещают проводить традиционные ритуалы погребения усопших.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. На юго-востоке Китая власти намерены сделать кремацию единственным разрешенным методом захоронения и уничтожения останков человека, сообщает РИА Новости.

Власти многих городов по всей провинции в целях сохранения земельных ресурсов поставили крайний срок исполнения политики "только кремация" уже к сентябрю этого года.

Однако для некоторых жителей Китая крайне важно быть погребенными в земле традиционным образом, чтобы тело при похоронах было целым. Поэтому некоторые граждане прибегают к услугам "торговцев телами", чтобы сжечь чужое тело и получить сертификат, а тело родственника захоронить нетронутым, часто это проводится тайно.

В апреле пятеро мужчин получили тюремные сроки за кражу и продажу тел для кремации в уезде Цзюйе городского округа Хэцзэ в провинции Шаньдун. Сотрудник одного из крематориев в провинции Шаньдун отметил, что многие понимают необходимость проведения кремации ради сохранения хорошей экологии, однако старое поколение не приемлет этого, люди хотят быть похороненными традиционным образом, поэтому их дети идут на преступления, чтобы выполнить последнюю волю родителей.




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