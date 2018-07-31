Мотострелки ЮВО проведут военные учения на Черноморском побережье

В учениях задействуют подразделения российской военной базы в Абхазии, мотострелковое соединение из Ставропольского края, а также ракетное соединение, дислоцированное на Кубани.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Ротные тактические учения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа пройдут на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии в период с 1 по 15 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

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Командный пункт 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений, которые пройдут на удаленных полигонах во взаимодействии с авиацией и флотом, развернут на черноморском побережье.

"Мотострелковым ротам предстоит провести учения в едином замысле на общевойсковых полигонах, удаленных друг от друга на значительные расстояния… Их поддержат вертолеты армейской авиации, истребители, бомбардировщики и штурмовики, а также корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В состав развернутого командного пункта направят своих представителей командующие 4-й армии ВВС и ПВО и Черноморского флота", — отмечает пресс-служба ЮВО.

В общей сложности в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.