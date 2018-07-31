Российские ученые нашли способ лечить эпилепсию

В настоящее время более 55 миллионов человек в разных странах мира страдают эпилепсией.

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Биологи из России и Франции нашли возможный способ предотвратить развитие повторных эпилептических припадков после первого инцидента и опубликовали результаты исследования в журнале Neurobiology of Disease, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Максим Богодвид Ученые рассказали об опасности парацетамола

Два года назад российские биологи доказали, что эпилептические припадки возникают в том случае, если нервным клеткам начинает резко не хватать глюкозы. Развитие таких припадков ученые смогли подавить, используя так называемый пируват. Речь идет о продукте разложения глюкозы.

Антон Мальков и его коллеги уже несколько лет изучают то, как различные травмы мозга и нарушения в его работе приводят к развитию эпилептических припадков и других серьезных проблем, почти не поддающихся лечению.

"Мы впервые показали, что единичные судорожные приступы приводят к существенным нарушениям в потреблении глюкозы. Добавление конечного продукта расщепления глюкозы, пирувата, привело к нормализации ситуации", — рассказывает Антон Мальков из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба заведения.

Открыв связь между нарушениями в работе мозга, глюкозой и пируватом, ученые задумались о том, что именно является здесь причиной и следствием. Те данные, которые имелись у них в то время на руках, допускали и то, что недостаток глюкозы был простым последствием эпилептического припадка, и то, что он мог быть одной из главных причин возникновения последующих приступов.

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По словам ученых, появление больших количеств этой кислоты заставляет нервную клетку считать, что ей не хватает пищи, и переводит ее в режим "энергосбережения", что предотвращает развитие эпилептических приступов, в ходе которых нейроны сжигают большое количество энергии.

Исследователи предположили, что нечто похожее может происходить и при развитии нейродегенеративных болезней или при появлении тяжелых травм мозга.

Пируват и похожие на него молекулы, нормализующие метаболизм нейронов, можно использовать для борьбы с сериями приступов. Как надеются Мальков и его коллеги, их открытие станет первым большим шагом к разработке лекарств, подавляющих эпилепсию.

Напомним, что эпилепсия считается одной из самых распространенных заболевании нервной системы человека как у детей, так и у взрослых. Данная болезнь встречается во всех странах мира, не зависимо от расы.