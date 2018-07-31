Страны-гаранты перемирия в Сирии сделали заявление в Сочи

Десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходит 30-31 июля в Сочи.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Страны-гаранты перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) выразили готовность противостоять сепаратистским намерениям, подрывающим суверенитет САР, говорится в проекте итогового заявления Астаны-10, сообщает РИА Новости.

"Стороны выразили приверженность противостоянию сепаратистским намерениям, целью которых является подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности в соседних странах", — говорится в документе.

Десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходит 30-31 июля в Сочи.