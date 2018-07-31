Троих журналистов, возможно россиян, убили в Центральноафриканской Республике

Тела журналистов были обнаружены в 23 километрах от Сибута, они были убиты неустановленными вооруженными людьми.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Три человека с пресс-картами, предположительно выходцев из России, убиты в Центральноафриканской республике, сообщает РИА Новости.

"Три человека, у которых были пресс-карты, убиты в ночь на вторник рядом с Сибутом, в центральной части ЦАР", — говорится в сообщении агентства.

Посольство России в Центральноафриканской республике выясняет, были ли среди убитых в этой стране граждане РФ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российские дипломаты выехали на опознание убитых.