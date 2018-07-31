Стали известны имена убитых в ЦАР журналистов

Тела журналистов были обнаружены в 23 километрах от Сибута, они были убиты неустановленными вооруженными людьми.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Российский военный корреспондент Орхан Джемаль вместе с коллегами, оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Расторгуевым, были остановлены неизвестными на блокпосту и убиты, пишет РБК со ссылкой на главного редактора "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Андрея Коняхина.

© AFP 2018 / Florent Vergnes Троих журналистов, возможно россиян, убили в Центральноафриканской Республике

Погибшие приехали в Центральноафриканскую республику, чтобы снять фильм о российских наемниках из ЧВК "Вагнер", утверждает источник издания.

Российский журналист Максим Шевченко заявил RT, что, скорее всего, информация о том, что в Центральноафриканской Республике был убит журналист Орхан Джемаль, соответствует действительности.

Как сообщает РИА Новости, в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что направляли в ЦАР съемочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко.

"Совместный проект, совместно с нами делали фильм. Не сотрудники, они делали с нами фильм. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев — все так. У нас тоже нет подтверждений. Похоже на то, что это они", — сказала замруководителя центра Анастасия Горшкова.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что в Центральноафриканской Республике обнаружены тела, предположительно, троих россиян. Российские дипломаты выехали на опознание убитых.