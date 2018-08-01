В Сочи ввели запрет на движение большегрузов

Всего ограничение движения большегрузов будет введено на 11 участках дорог Южного федерального округа России.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. В нескольких регионах Южного федерального округа будет закрыто движение для большегрузов. Причина — высокая температура воздуха. Ограничения коснутся нескольких дорог Краснодарского края, в том числе и автотрассу Джубга — Сочи.

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В сторону Сочи с 10 до 22 часов будет закрыт проезд на участке трассы А-147 "Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия" (с первого по 212 км), по дорогам "Дублер Курортного проспекта" (с первого по 16 км), "Адлер — Красная Поляна" и участку Адлер — курорт "Альпика-Сервис".