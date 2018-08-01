Широко улыбаемся: создана наночастица, защищающая зубы от кариеса

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Ученые в области химии из США сумели создать наноматериал, способный растворять пленки из микробов, способствующие формированию налета и зубного камня, и предотвращать развитие кариеса. Свое исследование эксперты опубликовали в журнале Nature Communications. Об этом сообщает РИА Новости. © Фото: premie.womenstime Шоколатье Комиссарова: горький шоколад не портит зубы и фигуру

По итогам своего исследования, химики объясняют, что кариес появляется на поверхности наших зубов благодаря размножению нескольких штаммов стрептококка Streptococcus mutans и других бактерий, выделяющих большое количество кислоты в слюну и на поверхность зубов.

"Наши наночастицы обладают интересным свойством, которое делает их похожими на ферменты – они не проявляют себя в нейтральной среде, но начинают вырабатывать перекись водорода при повышенной кислотности. Пероксид, в свою очередь, убивает бактерий и разрушает биопленки, не трогая здоровые части зубов", — заявил Хюн Ку (Hyun Koo) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Самая главная причина развития кариеса — это повышение кислотности слюны, которая постепенно приводит к тому, что "цемент", склеивающий зерна эмали друг с другом, разъедается. В результате чего в микротрещинах поселяются новые бактерии, что приводит к ускорению процесса разрушения зуба и приводит к формированию зубного камня – "сцементированных" колоний микробов, а также кариозной полости.

Медики назвали главные причины смертности в XXI веке>>

Исследователи совершенно случайно открыли очень эффективную методику удаления зубного камня и связанных с ним биопленок стрептококка, экспериментируя с наночастицами, которые другие химики создали для борьбы с недостатком железа в организме.

Они представляют собой микроскопические частицы оксида железа, покрытые пленкой из полисахаридов и других органических веществ. Попадая в пищевод, она постепенно растворяется, а железо выделяется в желудочно-кишечный тракт. Эти наночастицы уже были одобрены регулирующими органами в США, где они применяются для борьбы с малокровием.

Первый же опыт в данной области показал, что подобный "зубной порошок" очень быстро разрушал наросты и убивал микробы, при этом не затрагивая муляжи зубов, к которым они были прикреплены. По итогам эксперимента, наночастицы предотвратили появление налета и камня на зубах всех крысят, благодаря чему ни у одного животного не возник кариес или любые другие формы повреждения эмали.

Сейчас химики во главе с Хюн Ку готовятся к первым клиническим испытаниям. По мнению ученых, эти наночастицы можно добавлять в зубную пасту или в средства для полоскания полости рта для профилактики возникновения кариеса зубов.