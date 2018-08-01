Символ Парижа закрыт для туристов: сотрудники Эйфелевой башни бастуют

Ранее сообщалось, что забастовка, заявку на проведение которой подал персонал, пройдет в среду, однако позднее она была перенесена на четверг.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Одна из самых известных французских достопримечательностей — Эйфелева башня — закрылась днем в среду для посетителей из-за забастовки персонала, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора башни SETE.

"Сегодня днем башня закрылась из-за забастовки. Сейчас переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены, мы не можем сказать, будет ли башня открыта завтра или нет", — сказал собеседник агентства.

В официальном аккаунте башни в сети Twitter информация о закрытии размещена на французском и английском языках: в высокий туристический сезон достопримечательность посещают множество зарубежных гостей.

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"Из-за забастовки башня закрыта с 16.00. Посетителям с билетами: проверьте свои ящики электронной почты, чтобы получить больше информации. Мы действительно сожалеем в связи с доставленными неудобствами", — говорится в сообщении.

Эйфелева башня является одним из главных символов Парижа, за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек.

Башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.