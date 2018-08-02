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Счастливчик из Краснодара выиграл в лотерею почти 75 миллионов рублей

© Sputnik . Алексей Куденко
Новости
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Абсолютный рекорд современных государственных лотерей в России — 506 миллионов рублей — принадлежит жительнице Воронежской области.

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Жителю Краснодара посчастливилось выиграть в лотерею почти 75 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".

"Житель Краснодара стал обладателем суперприза в размере 74 696 278 рублей в ходе 3816-го тиража "Гослото "6 из 45", розыгрыш которого прошел 31 июля. Судьбоносный билет обошелся победителю всего в 400 рублей", — сообщают организаторы лотереи.

Пресс-служба приводит статистику, согласно которой, в этому году шесть участников по России стали победителями в категории от 50 миллионов рублей. В Южном Федеральном округе с начала 2018 года миллионерами стали 75 человек. Нынешняя сумма суперприза стала второй по величине в Краснодарском крае.




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