Счастливчик из Краснодара выиграл в лотерею почти 75 миллионов рублей

СУХУМ, 2 авг — Sputnik. Жителю Краснодара посчастливилось выиграть в лотерею почти 75 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".

"Житель Краснодара стал обладателем суперприза в размере 74 696 278 рублей в ходе 3816-го тиража "Гослото "6 из 45", розыгрыш которого прошел 31 июля. Судьбоносный билет обошелся победителю всего в 400 рублей", — сообщают организаторы лотереи.

Пресс-служба приводит статистику, согласно которой, в этому году шесть участников по России стали победителями в категории от 50 миллионов рублей. В Южном Федеральном округе с начала 2018 года миллионерами стали 75 человек. Нынешняя сумма суперприза стала второй по величине в Краснодарском крае.